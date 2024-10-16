John Biju[１６日 ロイター] - 英豪資源大手リオ・ティントは１６日、第３・四半期の鉄鉱石出荷量が小幅に増加したと発表した。アナリスト予想とおおむね一致した。また、ギニアのシマンドゥ鉱山で来年の鉄鉱石生産開始を引き続き見込んでいると述べた。リオはさらに今年末までにアルゼンチンのリンコン・プロジェクトからリチウムの生産を開始する見通しだ。第３・四半期の西オーストラリア州ピルバラからの鉄鉱石出荷量は８