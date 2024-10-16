秋の味覚が、スターバックスに大集合！りんごやかぼちゃ、栗といった旬の素材を楽しめるメニューが勢揃いしています。今回は、この時期に味わいたいフード3品をピックアップ。そして、現在販売されている「チョコレート ムース ラテ」のおすすめカスタマイズもご紹介しますよ。青森県産2種のりんご カスタードアップルパイ青森県産の紅玉りんごとふじりんごを贅沢に使った、「青森県産2種のりんご カスタードアップルパイ」（店内