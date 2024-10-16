「e-ZUKAスマートアプリコンテスト2024」最終審査会の参加者 福岡県飯塚市は10月12日、同市内の九州工業大学で「e-ZUKAスマートアプリコンテスト2024」の最終審査会を開催し、受賞アプリを発表した。 同コンテストは、2012年から毎年開催されているアプリコンテスト。今回で13回目の開催となり、スマートフォン向けのアプリに限定せず、IoTなど、さまざまなスマートデバイスを関連するソフトウ