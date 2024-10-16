銃撃現場に出動したイスラエルの治安部隊ら＝１５日、イスラエル南部アシュドッド近郊/Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエル南部のアシュドッド近郊で１５日、発砲があり、被害者を受け入れた病院によれば、１人が死亡したほか、４人が負傷した。医療センターによれば、１人が中度のけが、２人が軽度のけがを負った。医療センターによれば、死者は現場に到着した時点で死亡していた。別の病院も脚を撃たれた男性１