大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年10月14日（月）（日本時間15日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 ニューヨーク・メッツ ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースはリーグ優勝決定シリーズ第2戦でメッツに敗れ、1勝1敗のタイに持ち込まれた。 ポストシーズン記録となる3