障害者支援施設の利用者の女性に送迎中のバスの中で性的暴行を加えたとして、ドライバーの男が警視庁に逮捕されました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、東京・小金井市にある障害者支援施設のドライバー・本橋進容疑者（71）で、今年7月、自身が運転する送迎バスの中で、利用者の20代の女性に対し、性的暴行を加えた疑いがもたれています。警視庁によりますと、本橋容疑者はほかの利用者を送り届けて女性と2人きりになったとこ