今、最も面白いバラエティー番組は「平野レミの早わざレシピ」（NHK総合）だと断言する私にとって、10月14日の放送回はヒヤヒヤものだった。料理愛好家の平野レミが生放送で十数品目の料理を放送時間内に作り、ゲスト達は調理の手伝いや出来上がった料理の試食を行うこの番組。せっかちというか粗雑というか、レミのキャラクターだから許される、およそ料理番組では見られないような「ボウルの底でにんにくを叩き割る」「豆皿