強盗傷害事件が起きた千葉県白井市の住宅＝16日午前11時17分16日午前5時5分ごろ、千葉県白井市中の住宅から「強盗です。就寝中に目隠しされ、体をたたかれ、金を請求された」と110番があった。県警印西署によると、複数の人物が家に押し入り、この家に住む女性2人にけがを負わせ、約20万円を奪って逃走し強盗傷害事件として行方を追っている。署によると、住民は70代の母親と40代の娘でけがの程度は不明だが、意識はあり命に別