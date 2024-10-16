一般社団法人嵐山町観光協会は、2024年11月23日(土・祝)、24日(日)嵐山渓谷バーベキュー場において、「嵐山渓谷紅葉まつり」イベントDayを開催します。 嵐山町観光協会「嵐山渓谷紅葉まつり」 一般社団法人嵐山町観光協会は、2024年11月23日(土・祝)、24日(日)嵐山渓谷バーベキュー場において、「嵐山渓谷紅葉まつり」イベントDayを開催。■嵐山渓谷について埼玉県を代表する景勝地のひとつ、「嵐山渓谷」は、岩畳と槻川