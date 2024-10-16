中国国防部「クアッドは米国の政治的道具」中国国防部の呉謙報道官。（資料写真、北京＝新華社配信）【新華社北京10月16日】中国国防部の呉謙（ご・けん）報道官は15日、米国、日本、インド、オーストラリアの海軍が8日にインド洋で実施した共同演習は「中国を念頭に、（4カ国の協力枠組み）『クワッド』を安全保障面で強化する狙いがある」とした報道に関し、クワッドは完全に米国が中国を抑え込むための政治的道具と化している