セクシー女優紗倉まな（31）が16日までに自身のXを更新。ネット上でのデマについて言及した。【写真あり】「許しません」紗倉まなの怒りのコメント（全文）紗倉は今月上旬ごろから体調不良や高熱をうったえ、通院するも7日に「コロナでもインフルでもなかった…！！！」と診断を受けた。しかし「倦怠感と喉の痛み（咳）」など症状は治まらず、高熱も続きふたたび診察しレントゲンを撮ったところ肺炎だったことが判明。12日に