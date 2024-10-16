ファミリーマートとコカ･コーラ ボトラーズジャパン(CCBJI)は10月11日の「国際カミングアウトデー」に、SDGsの分野における連携･協力事業を推進する一環として、CCBJI本社(東京都港区)で協働イベントを開催した。【関連記事】業界を超えてLGBTQ学ぶ、ファミマとコカ･コーラが企業間勉強会両社は、「多様性をちからに」をテーマに、2023年からD＆I(ダイバーシティ＆インクルージョン)分野における協働を開始し、「知る」をコンセプ