企業版ふるさと納税を活用した福島県国見町の高規格救急車の研究開発事業が中止になった問題で、町議会は15日、引地真町長と佐藤克成副町長の減給条例案を賛成少数で否決した。議員からは町長に事実上、辞職を求める意見もあったが、引地町長は再発防止の陣頭に立つとして辞職しない考えを示した。【図】「企業版ふるさと納税」を活用した事業の、福島県国見町と業者の関係町はこの日の臨時議会に、引地町長を全額、佐藤副町長