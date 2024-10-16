ドル円理論価格1ドル＝147.74円（前日比-1.62円） 割高ゾーン：148.89より上 現値：149.30 割安ゾーン：146.59より下 過去5営業日の理論価格 2024/10/15149.36 2024/10/14149.34 2024/10/11148.66 2024/10/10149.25 2024/10/09148.39 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。