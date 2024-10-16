中京テレビは15日、公式サイトを通じ、13日に放送した人気情報番組「ぐ〜たくさん」の内容の一部に誤りがあったとして訂正し、謝罪した。毎週日曜朝9時55分から放送されている「ぐ〜たくさん」。前身の「前略、大とくさん」をリニューアルし今月6日からスタートした新番組で、木村昴がMCを務め、東海エリアのグルメやお出かけ情報を放送している。13日の放送では、「名古屋めし」の代表として関東にも店舗を展開し人気を博し