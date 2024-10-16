どんなに愛し合っている夫婦でも、お金がないと愛情が冷めていくもの？実際に生活費のことでケンカしている夫婦って多いし、生活に余裕がないとギスギスしてくるんですよね。だからこそ結婚相手を経済力で見極めるのもアリかと思います。今回はそんな、結婚相手を経済力で選んで正解だったという人の話をご紹介しましょう。欲しいものを何でも買える生活「夫とは結婚相談所を通じて知り合いました、実家は資産家で高収入。正直こ