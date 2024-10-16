千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。10月13日（日）の同番組では、「私が一番カワイイ オーディション」が放送された。©AbemaTV,Inc.今回は「私が一番カワイイ」と豪語し、令和アイドル界の“エース”となる強いハートを持ったアイドルを発掘する企画を開催。オーディションには“我こそが一番カワイイ”と名乗りを上げる9人のアイドルやグラビアアイドルが参加し、審査員には大悟を