古野電気は全般地合い悪に抗して大量の買い注文が流入、寄り付き商いが成立せず気配値のまま株価水準を切り上げている。船舶用電子機器で世界屈指の商品競争力を誇り、特に魚群用探知機の高シェアは有名。足もとの業績も環境対応の新造船需要の高まりや円安効果などを反映し、会社側の想定を上回る好調な推移をみせている。そうしたなか１５日取引終了後に２５年２月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の６５億円から１