■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (260A) オルツ 東証グロース (3760) ケイブ 東証スタンダード (5885) ジーデップ 東証スタンダード (1434) ＪＥＳＣＯ 東証スタンダード (9264) ポエック 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (205A) ロゴスＨＤ 東証グロース