今オフ、ポスティングシステムによるメジャー挑戦がウワサされるロッテの佐々木朗希（22）に関してドジャースのタンパリング（事前交渉）疑惑が浮上。一部のメジャー球団がMLB（大リーグ機構）に抗議していることが日刊ゲンダイの取材でわかった。【もっと読む】佐々木朗希はトミー・ジョン手術へまっしぐら…メジャースカウトが看破した160キロ右腕の“キズ”疑惑の対象はドジャースのフリードマン編成本部長の発言だ。同編