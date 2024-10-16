有吉弘行（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

ワイドショーもスルー…芸能界を巻き込んだ有吉弘行の8年前の大騒動

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 8年前、芸能界を巻き込んだ有吉弘行の騒動についてゲンダイが報じた
  • 当時、夏目三久さんとの熱愛報道に夏目さんの事務所の社長が激怒したと記者
  • ワイドショーは報道をスルーし、日刊スポーツも渋々誤報と認めたとライター
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