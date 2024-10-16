イスラエル軍の攻撃によって死亡した親族を悼む人々＝１５日、パレスチナ自治区ガザ地区ハンユニス/Hatem Khaled/Reuters（ＣＮＮ）イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ地区全土で続けている攻撃で、１４日から１５日にかけての一晩だけで少なくとも４０人が死亡した。ガザ当局が明らかにした。ガザ南部ハンユニスでは集合住宅がイスラエルに空爆され、ナセル病院の関係者や犠牲者の家族によると、少なくとも１０人が死亡した。ま