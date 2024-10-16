イングランド・プレミアリーグの名門アーセナルに所属するＤＦ冨安健洋（２５）が再び負傷したと英メディア「ＴＥＡＭＴＡＬＫ」が報じた。ヒザの負傷で出遅れていた冨安は５日のサウサンプトン戦で後半途中からプレーし、今季初出場を果たした。しかし、同メディアは「アーセナルは短い出場時間中に冨安がヒザの故障を再発し、さらに１か月ほど試合に出場できない可能性があると深刻に懸念しているという」と指摘。他にも主力