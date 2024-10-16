同棲と聞くと、新婚さんごっこのようなラブラブなものを妄想しがちですが、一緒に生活をするというのはひたすら現実です。「好きな人と一緒に暮らせる」というのは事実ですが、相手の本性や、自分とは合わない部分も少しずつ見えてくるもの。そこで今回はそんな、想定外だった同棲中のケンカの原因あるあるをご紹介します。生活リズムの違い「私はもともと朝型人間で、早朝に起きてヨガをしたり、散歩をするのが大好きでした。でも