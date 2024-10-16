きょう東証スタンダード市場に新規上場した日水コンは、公開価格と同じ１４３０円ウリ気配でスタートした。 同社は、上下水道を中心とした水に関する事業に特化した建設コンサルティング事業者。上下水道などのライフラインや、河川・砂防などの防災関連の「社会インフラ」の整備において、主に官公庁などの公的機関から発注を受け、調査・設計などに関わる技術的なコンサルティングを行っている。また、海外案