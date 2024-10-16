１６日の東京株式市場は大きく売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５４７円安の３万９３６２円と大幅反落。 日経平均は前日の取引時間中にフシ目の４万円大台を回復するなど強調展開が続いていたが、足もとはその反動が出ている。前日の米国株市場ではオランダの半導体製造装置大手ＡＳＭＬ＜ASML＞の急落を受け、半導体関連株全般への売りを誘発、ＮＹダウなど主要株価指数が揃って下落しており、東京市場でも半