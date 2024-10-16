16日8時45分、TOPIX先物期近2024年12月限は前日清算値比29ポイント安の2693ポイントで寄り付いた。前日のTOPIXの現物終値2723.57ポイントに対しては30.57ポイント安。夜間取引の終値2684.5ポイントに対しては8.5ポイント高となっている。 株探ニュース