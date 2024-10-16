16日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2024年12月限は前日清算値比変わらずの623ポイントで寄り付いた。前日の東証グロース市場250指数の現物終値640.69ポイントに対しては17.69ポイント安。夜間取引の終値621ポイントに対しては2ポイント高となっている。 株探ニュース