内閣府が１６日発表した８月の機械受注統計によると、企業の設備投資の先行きを示す「民間需要」（船舶・電力を除く、季節調整値）は前月比１・９％減の８５８１億円だった。マイナスは２か月連続。基調判断は「持ち直しの動きに足踏みがみられる」と据え置いた。