Image: 小野寺しんいち編集適用一連の流れ iPhoneで撮った写真。自分なりに施した編集を、他の写真にも一気に適用させる方法、ご存知ですか？同じ景色を撮った写真を一括で編集するときや、インスタ用に色味を統一させたいときなど。写真を一枚づつ編集するの、かなりしんどいですよね。iPhoneの「写真アプリ」で編集した内容は、他の複数の写真にも転用できるんです。写真の編集ができたら