どの回に視聴者がクギづけになったのか丸わかりＮＨＫ連続テレビ小説『虎に翼』が、９月28日のダイジェスト版で放送を終えた。女性の社会進出や法律の在り方など、硬派なテーマながら空前の大当たり。なかでも視聴者が本当に注目した放送話を調査すると、意外な結果が判明した――。テレビをつけているだけで上がる視聴率ではなく、見る人がどれだけ画面にクギづけになったかという「注目度」（注視率）で同作を分析した企業がある