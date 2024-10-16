14、15両日、軍への入隊や復隊を嘆願して集まった北朝鮮の若者ら（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮労働党機関紙、労働新聞は16日、韓国の無人機が「領空侵犯」したとする問題で、韓国への敵視を強める若者ら約140万人が軍への入隊や復隊を嘆願したと1面で報じた。軍事報復を警告する中、国内の結束を演出する狙いとみられる。15日の南北間の道路爆破については触れなかった。労働新聞は「敵を壊滅させる意思が全