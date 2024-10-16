女優の山本舞香（27）と結婚した、ロックバンドMY FIRST STORYのHiro（30）が、再び喜びの報告を投稿した。【映像】「名前はサニーで女の子」Hiroが報告した新しい家族13日に結婚を発表したHiroと山本。「これからはお互い家族として支え合い、いかなる困難にも立ち向かい、苦楽を共に生きていきたいと思っております」と連名でコメントしていた。Hiroは15日に更新したInstagramで、「新しい家族が増えました」と報告し、ハ