予想のできない展開で話題となったサスペンスドラマ『降り積もれ孤独な死よ』（読売テレビ・日本テレビ系）で失踪した謎の少女を演じ、鮮烈なドラマデビューを果たした女優の水野響心（みずのひびき）。SNS上には「ドラマをきっかけに注目し始めた」というファンの熱い思いが散見されるが、劇中のミステリアスな役どころさながら、デビュー間もない水野の情報は少ない。スカウトのきっかけになった話も交え、ネクストブレイク女優