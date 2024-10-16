10月14日、かまいたち（山内健司・濱家隆一）が、自身らのYouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』を更新。山内が、妻とのデートについて話す場面があった。【関連】かまいたち山内、“夫の友人を結婚式に呼びたくない”リアルな悩みへのアドバイスに「的確」「模範解答」の声動画中、濱家から、「最近はどうですか？楽しいことしてますか？」と聞かれた山内は、「昨日ワイフとカラオケに」「昨日休みやったからご飯、子供預け