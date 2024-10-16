ヒルトン横浜は、アフタヌーンティービュッフェ「栗・シャインマスカット秋の味覚〜ピクニック日和〜」を10月1日から11月30日まで提供する。メニューの一例は、スイートポテトとデニッシュをコラボさせたパティシエオリジナルスイーツの「スイートポテトデニッシュ」、焼き芋を冷たいデザートにアレンジした「冷やし焼き芋」、葉の季節「秋のピクニック」をイメージしたオリジナルバスケット（20台限定）、青リンゴのピューレが入