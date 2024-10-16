Lucy Craymer[ウェリントン １６日 ロイター] - ニュージーランド（ＮＺ）統計局が１６日発表した第３・四半期の消費者物価指数（ＣＰＩ）伸び率は前年比２．２％と、ＮＺ中央銀行の目標レンジ（１─３％）に２０２１年３月以来初めて収まった。エコノミスト予想と一致。中銀は２．３％と予想していた。インフレ率は第２・四半期が３．３％で、２２年６月には７．３％のピークを付けていた。キウイバンクのチーフエコノミスト