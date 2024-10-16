国際自動車産業見本市「パリ・モーターショー2024」が現地時間14日、フランス・パリで開幕した。比亜迪（BYD）、紅旗、広州汽車、小鵬汽車、零跑汽車、創維汽車（スカイワース）など10数社の中国の自動車メーカーが一斉に出展した。BYDは今回、電気自動車（EV）「海獅07（Cライオン07）」を出展した。近く欧州市場に投入する計画という。広州汽車は初のグローバル戦略車種の2代目「AION V」を、今回の出展を通じて欧州市場で