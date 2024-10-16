16日朝早く、千葉県白井市の民家に2、3人の男とみられる人物が押し入り、住人の女性2人にケガをさせ、現金およそ20万円を奪って逃走しています。警察によりますと、16日午前5時すぎ、白井市中の民家に住む女性から「強盗です、就寝中に目隠しをされ、体をたたかれお金を請求された」と110番通報がありました。2、3人の男とみられる複数の人物が押し入り、住人の70代の母親と40代の娘を緊縛し、暴行を加え、ケガをさせたうえ、「カ