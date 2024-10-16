橋本環奈がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）の第13話が16日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、結（橋本環奈）が博多ギャル連合のギャルたちに絡まれるのを、幼なじみの陽太（菅生新樹）は心配して監視していたが、結は心配かけたくないと2人だけの秘密にすることにした。陽太が見守る中、結は風見先輩（松本怜生）から放課後に話