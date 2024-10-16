東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値162.56高値163.44安値162.34 164.32ハイブレイク 163.88抵抗2 163.22抵抗1 162.78ピボット 162.12支持1 161.68支持2 161.02ローブレイク ポンド円 終値195.07高値195.75安値194.65 196.76ハイブレイク 196.26抵抗2 195.66抵抗1 195.16ピボット 194.56支持1 194.06支持2 193.46ロ&#1254