東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.45高値8.54安値8.43 8.63ハイブレイク 8.58抵抗2 8.52抵抗1 8.47ピボット 8.41支持1 8.36支持2 8.30ローブレイク シンガポールドル円 終値113.96高値114.54安値113.77 115.18ハイブレイク 114.86抵抗2 114.41抵抗1 114.09ピボット 113.64支持1 113.32支持2 112.87ローブレイ