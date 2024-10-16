東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6703高値0.6733安値0.6698 0.6760ハイブレイク 0.6746抵抗2 0.6725抵抗1 0.6711ピボット 0.6690支持1 0.6676支持2 0.6655ローブレイク キーウィドル 終値0.6083高値0.6106安値0.6074 0.6133ハイブレイク 0.6120抵抗2 0.6101抵抗1 0.6088ピボット 0.6069支持1 0.6056