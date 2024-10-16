アップルの店舗にあるロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米アップルは15日、タブレット端末の最小モデルである「iPadmini（アイパッドミニ）」の新型機を発表した。15日から予約を受け付け、23日に発売する。アイパッドミニの新型機の発売は2021年9月以来、約3年ぶり。価格は499ドルからで、日本では7万8800円から。独自の生成AI「アップルインテリジェンス」を搭載した。AI機能により、人が作成した文章の校正、要