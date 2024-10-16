・ＮＹダウ４２７４０．４２（－３２４．８０） 高値４３２７７．７８ 安値４２７０３．１７ ・Ｓ＆Ｐ５００５８１５．２６（－４４．５９） ・ナスダック総合指数１８３１５．５８７（－１８７．０９８） 出所：MINKABU PRESS