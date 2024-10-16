・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８２４９．２８（－４３．３８） ・ドイツ・ＤＡＸ １９４８６．１９（－２２．１０） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７５２１．９７（－８０．０９） ・ロシア・ＲＴＳ ９１１．１１（＋２．０１） 出所：MINKABU PRESS