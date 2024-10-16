今日10月16日（水）よる9時 日本テレビ系で「世界頂グルメ」2時間スペシャルを放送。世界を旅し地元メシを頂くことで、言葉の壁を越え世界とつながることを目指す。見れば必ずその国に行ってみたくなる番組。今回は、ハワイとスペインを特集！スタジオには、浮所飛貴（美 少年）、菊地亜美、SHELLY、EXILE TAKAHIRO、夏菜、南果歩をゲストに迎え、“地元メシ”のリポートを見てMCのハライチ&佐藤栞里とともに楽しく盛り上がる