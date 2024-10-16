タレントの岡田結実（24歳）が、10月15日に放送されたトーク番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演。自分のような女性がいるから“マンスプおじさん”が「広がっちゃう。よくないですね」と反省した。番組の中で「上から目線で知識をひけらかし説教する“マンスプおじさん”マンスプレイニング（mansplaining、man［男性］explaining［説明する］を足した造語）が話題となる。岡田は「この業界に入りたての時に