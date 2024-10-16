モンキーマジックが炸裂した。BEAST Xの猿川真寿（連盟）が10月15日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」の第2試合に登板。いまだ今期放銃ゼロの女流雀士から満貫を奪取するなど、4回のアガリで今期初勝利を飾った。【映像】最強女流も打ち砕く猿川、会心の満貫当試合は起家からU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、KADOKAWAサクラナイツ・内川幸太郎（連盟）、猿川、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）の並びでス