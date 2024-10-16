ロスジェネ世代が高齢者層になると、日本はどうなるのか。文筆家の御田寺圭さんは「生涯未婚の単身高齢者層が急増することになる。リタイアに必要な資金的ハードルが低いため、FIRE志向を持つ者も増えるかもしれない。それは日本社会にとってはリスクだが、この世代を責めることもできない」という――。写真＝iStock.com／masamasa3※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／masamasa3■匿名掲示板で広まった「伝説のコピペ」が